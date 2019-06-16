«Ювентус» подписал контракт с Сарри сроком на три года - Советский спорт
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16 июня 2019 16:25ФутболВащенко Сергей

«Ювентус» подписал контракт с Сарри сроком на три года

Туринский «Ювентус» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. Сообщается, что 60-летний специалист будет тренировать клуб на протяжении трех лет.

Ранее Сарри работал в лондонском «Челси» и выиграл с клубом Лигу Европы. В финале был разгромлен «Арсенал» со счетом 4:1.

Свою тренерскую карьеру Сарри начинал в 1990 году а «Стиа» (Италия). Также он успел поработать в таких клубах, как «Пескара», «Перуджа», «Эмполи», «Наполи».

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