Агент Влашича не подтвердил договоренность ЦСКА и «Эвертона» Однако хорват обсуждает контракт с армейцами.

Тончи Мартич, агент полузащитника Николы Влашича, отметил, что переговоры «Эвертона» и ЦСКА пока не завершились. Ранее сообщалось, что стороны сошлись на сумме в 13,5 миллиона евро.

– ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать, – приводит слова Мартича «Чемпионат».

21-летний хорват выступал в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона». На его счету восемь мячей и семь голевых передач в 31 матче за армейцев во всех турнирах.