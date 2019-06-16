Агент Влашича не подтвердил договоренность ЦСКА и «Эвертона» - Советский спорт
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16 июня 2019 17:09ФутболКоноплев Александр

Агент Влашича не подтвердил договоренность ЦСКА и «Эвертона»

Однако хорват обсуждает контракт с армейцами.

Тончи Мартич, агент полузащитника Николы Влашича, отметил, что переговоры «Эвертона» и ЦСКА пока не завершились. Ранее сообщалось, что стороны сошлись на сумме в 13,5 миллиона евро.

– ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать, – приводит слова Мартича «Чемпионат».

21-летний хорват выступал в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона». На его счету восемь мячей и семь голевых передач в 31 матче за армейцев во всех турнирах.

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