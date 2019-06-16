Бразилия — фаворит на победу в Кубке Америки, по мнению букмекеров

Коэффициент на победу команды равен 2,00. Победа сборной Аргентины оценивается коэффициентом 6,00, также, как и победа команды Колумбии. Далее идут Уругвай (7,5) и Чили (15,00).
Отметим, что в группах прошли первые матчи. Так сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0, а Аргентина уступила Колумбии — 0:2.
Добавим, что Кубок Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
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