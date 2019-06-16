Александр Атаманенко: Уверены, что газон будет в оптимальных кондициях к началу сезона - Советский спорт
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16 июня 2019 19:18ФутболКоноплев Александр

Александр Атаманенко: Уверены, что газон будет в оптимальных кондициях к началу сезона

«Спартак» занимается газоном с мая.

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о состоянии газона «Открытие Арены» после недавнего концерта группировки «Ленинград». Позже на стадионе пройдут концерты «Машины Времени» (29 июня) и Эда Ширана (19 июля).

– Сразу после заключительного домашнего матча сезона-2018/2019 началась реновация газона. Она нужна, чтобы устранить негативные факторы, накопившиеся за пять лет эксплуатации поля, и вывести его на оптимальные игровые кондиции к старту сезона-2019/2020. Необходимость реновации назрела давно, но учитывая, что на нашем стадионе проходили матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира, технической возможности и временного окна в предыдущие два года просто не было.

Процесс проходит в несколько этапов. В конце мая завершился посев и появились первые всходы. А сейчас формируется новый газон: этот этап продлится весь июнь и половину июля. При подготовке к реновации мы, безусловно, учитывали календарь концертов, которых в июне у нас запланировано два. Ведь любой концерт – это дополнительная существенная нагрузка на натуральный газон.

Процесс потребует комбинации знаний и опыта, а также выполнения огромного объема работ. Безусловно, несмотря на сложность вызова, наша цель — оптимальные игровые кондиции поля к началу сезона-2019/2020. И мы уверены, что с данной задачей стадион качественно справится, – сказал Атаманенко в интервью официальному сайту «Спартака».

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