Эль-Хаджи Диуф: Уважаю Роналду, но Месси заслуживает «Золотой мяч»

Легенда сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»-2019. По мнению африканца, приз должен достаться форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.
– Я очень уважаю Криштиану и считаю его одним из лучших футболистов в мире, но для меня Месси – один на миллион. В этом сезоне он дал прекрасные результаты. Обычно болельщики сосредотачиваются только на неудачах и поражениях, но думаю, что Месси должен выиграть «Золотой мяч» в этом году, – приводит слова Диуфа AS.
В 2019 году Месси забил 32 мяча в 33 играх за клуб из сборную, Роналду – 16 в 22.
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