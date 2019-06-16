Ван Перси отказался возобновлять карьеру «Летучего голландца» не уговорить.

Известный голландский форвард Робин ван Перси, завершивший карьеру в мае 2019 года, не намерен возвращаться в футбол.

– Вы не поверите, но я до сих пор получаю предложения. Однако я всем отказываю. Сейчас я наслаждаюсь. Играю в теннис, плаваю. Могу позволить себе намного больше, чем любой футболист на каникулах, – приводит слова голландца RTV Rijnmond.

Робин ван Перси — призер двух чемпионатов мира и обладатель Кубка УЕФА.