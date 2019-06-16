ФИФА обвиняет Саудовскую Аравию в пиратстве - Советский спорт
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16 июня 2019 21:15ФутболКоноплев Александр

ФИФА обвиняет Саудовскую Аравию в пиратстве

Чемпионат мира можно показывать бесплатно.

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к властям Саудовской Аравии из-за нелегальных трансляций чемпионата мира по футболу среди женщин.

Основной вещатель турнира – компания beIN Sports, из Катара, с которым Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения в июне 2017 года. По этой причине аравийская телекомпания BeoutQ не сдала договариваться с бродкастером, а решила попросту воровать трансляции.

– ФИФА стремится к сотрудничеству с властями Саудовской Аравии в борьбе с неправомерным использованием интеллектуальной собственности, – говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что Катар примет чемпионат мира-2022.

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