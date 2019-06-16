Польша обыграла Бельгию в первом матче молодежного ЧЕ. Шимански забил мяч

В первом матче континентального первенства сборная Польши обыграла Бельгию – 3:2. Победный гол на 81-й минуте провел полузащитник московского «Динамо» Себстьян Шимански.
Турнир продлится до 30 июня.
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