Польша обыграла Бельгию в первом матче молодежного ЧЕ. Шимански забил мяч - Советский спорт
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16 июня 2019 21:38ФутболКоноплев Александр

Польша обыграла Бельгию в первом матче молодежного ЧЕ. Шимански забил мяч

В Италии стартовал чемпионат Европы для игроков не старше 21 года.

В первом матче континентального первенства сборная Польши обыграла Бельгию – 3:2. Победный гол на 81-й минуте провел полузащитник московского «Динамо» Себстьян Шимански.

Турнир продлится до 30 июня.

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