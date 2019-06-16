«Манчестер Сити» готов купить Фелиша и отдать его «Бенфике» в аренду Фелиш может остаться в «Бенфике».

«Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. По данным Mirror, «горожане» готовы заплатить за 19-летнего футболиста сумму отступных – 120 миллионов евро, а потом отдать его в аренду «Бенфике» до лета 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 11 результативных передач в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Вместе с «орлами» он стал чемпионом Португалии.