«Манчестер Сити» готов купить Фелиша и отдать его «Бенфике» в аренду - Советский спорт
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16 июня 2019 22:42ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» готов купить Фелиша и отдать его «Бенфике» в аренду

Фелиш может остаться в «Бенфике».

«Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. По данным Mirror, «горожане» готовы заплатить за 19-летнего футболиста сумму отступных – 120 миллионов евро, а потом отдать его в аренду «Бенфике» до лета 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 11 результативных передач в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Вместе с «орлами» он стал чемпионом Португалии.

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