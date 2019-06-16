Франк Рибери: Хочу играть на высоком уровне еще два года

Французский полузащитник Франк Рибери не намерен завершать карьеру. 36-летний игрок хочет провести в большом футболе еще два сезона.
– Я все еще голоден, и многое могу дать. Я все еще могу играть за большой клуб. Думаю, меня хватит еще на два сезона, – сказал Рибери в интервью L’Equipe.
Последние 12 сезонов хавбек провел в «Баварии», с которой выиграл 24 трофея.
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