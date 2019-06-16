Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо отметился голом на третьей минуте матча Кубка Америки против Катара. 36-летний форвард стал самым возрастным голеадором своей команды на Кубках Америки. Предыдущее достижение принадлежало Дельфину Касересу, который в 1946 году отличился в возрасте 35 лет и 124 дней.
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