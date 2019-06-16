Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»

Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени. По данным sport.es, они находились в списке игроков на продажу, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей – в этом году мадридцы потратили на новичков 303 миллиона евро.
Контракт Васкеса рассчитан до лета 2021 года, Иско и Бэйл могут играть за «Реал» до июня 2022 года, а Себальос связан с «бланкос» до 2023 года.
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