Источник: «ПСЖ» согласился на уход Неймара Неймару дали добро.

Руководство «ПСЖ» не будет препятствовать уходу нападающего Неймара, утверждает L’Equipe. Сам футболист устал от Франции и желает вернуться в Испанию, где он выступал с 2013 по 2017 год в составе «Барселоны».

За два сезона в «ПСЖ» Неймар забил 51 мяч в 58 играх и завоевал пять трофеев.