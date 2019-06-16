Источник: «ПСЖ» согласился на уход Неймара - Советский спорт
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16 июня 2019 23:50ФутболКоноплев Александр

Источник: «ПСЖ» согласился на уход Неймара

Неймару дали добро.

Руководство «ПСЖ» не будет препятствовать уходу нападающего Неймара, утверждает L’Equipe. Сам футболист устал от Франции и желает вернуться в Испанию, где он выступал с 2013 по 2017 год в составе «Барселоны».

За два сезона в «ПСЖ» Неймар забил 51 мяч в 58 играх и завоевал пять трофеев.

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