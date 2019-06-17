Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате Европы

Во втором матче группового турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года Италия обыграла Испанию – 3:1.
У победителей дублем отметился Федерико Кьеза («Фиорентина») и Лоренцо Пеллегрини («Рома»). У проигравших мяч на счету Дани Себальоса («Реал»).
Турнир проходит в Италии. Финал намечен на 30 июня.
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