Катар спасся в матче с Парагваем - Советский спорт
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17 июня 2019 00:07ФутболКоноплев Александр

Катар спасся в матче с Парагваем

У Аргентины – ноль очков, у Катара – одно.

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки Парагвай на «Маракане» сыграл вничью с Катаром – 2:2. При этом южноамериканцы вели 2:0 после голов Оскара Кардосо (четвертая минута) и Дерлиса Гонсалеса (56-я). На 68-й минуте Альмоэз Абдулла сократил отставание, а на 77-й минуте Буалем Хухи сравнял счет.

Парагвай и Катар обошли сборную Аргентины в таблице группы B.

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