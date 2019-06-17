Катар спасся в матче с Парагваем

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки Парагвай на «Маракане» сыграл вничью с Катаром – 2:2. При этом южноамериканцы вели 2:0 после голов Оскара Кардосо (четвертая минута) и Дерлиса Гонсалеса (56-я). На 68-й минуте Альмоэз Абдулла сократил отставание, а на 77-й минуте Буалем Хухи сравнял счет.
Парагвай и Катар обошли сборную Аргентины в таблице группы B.
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