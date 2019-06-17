Замбия с Сакалой обыграла Марокко с Буссуфой - Советский спорт
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17 июня 2019 00:43ФутболКоноплев Александр

Замбия с Сакалой обыграла Марокко с Буссуфой

Африка готовится к большому турниру.

Сборная Замбии победила сборную Марокко в товарищеском матче. У победителей 40 минут на поле провел экс-нападающий «Спартака» Фэшн Сакала. За сборную Марокко целый тайм отыграл экс-полузащитник «Локомотива» Мбарк Буссуфа. Еще один экс-железнодорожник Мануэль Да Кошта остался в запасе.

В другом матче сборная Сенегала обыграла Нигерию со счетом 1:0.

Марокко, Сенегал и Нигерия готовятся к Кубку африканских наций-2019. Замбия не пробилась в финальную часть турнира.

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