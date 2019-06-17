Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 июня 2019 06:47ФутболЛипкин Антон

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

Азиатская сборная отыгралась со счета 0:2.

Сборные Парагвая и Катара завершили вничью (2:2) матч первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

На четвертой минуте форвард Оскар Кардосо открыл счет с пенальти, а на 56-й – Дерлис Гонсалес удвоил преимущество Парагвая, однако южноамериканцам не удалось удержать победу. Альмоэз Али и Буалем Хухи забили два гола и свели матч к ничьей.

Теперь Парагвай и Катар делят второе-третье места в группе B, где лидирует Колумбия, победившая накануне Аргентину (2:0).

Во втором туре в ночь на 20 июня Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катар – с Колумбией.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа B
1-й тур

Парагвай – Катар – 2:2 (1:0)
Голы: Кардосо, 4, с пенальти. Гонсалес, 56 – Али, 68. Хухи, 77.

Турнирное положение: 1. Колумбия – 3 очка. 2. Парагвай – 1. 3. Катар – 1. 4. Аргентина – 0.

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
14/06 17:00Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуляВ обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
16/06 13:54Футбол
Златко Далич: Сборная России нас шокировалаГод назад в эти дни в России проходил чемпионат мира. Главный тренер сборной Хорватии написал книгу о турнире, на котором его команда сенсационного дошла до финала. Презентация русской версии состоялась в Москве.
16/06 01:01Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар» стартуют раньше остальныхКак и где следить за ярким предсезонным турниром.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке - впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» - о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
16/06 01:43Футбол
Глушаков так ничего и не понял. Странное прощание капитана со «Спартаком»Главный редактор «Советского спорта» недоумевает от того, что капитан красно-белого клуба после стольких попыток так и не нашел нужных и правильных слов.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 16:08Футбол
Станислав Черчесов: Только свободные люди способны проявить себяПредисловие к мемуарам Златко Далича о ЧМ-2018 написал обыгранный им в четвертьфинале оппонент. Он тоже участвовал в презентации книги, и вот какими воспоминаниями и наблюдениями поделился.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
06:56 Футбол Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке Америки
06:47 Футбол Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки
00:43 Футбол Замбия с Сакалой обыграла Марокко с Буссуфой
00:42 Футбол Гилерме получил приз «Вратарь года»
00:07 Футбол Катар спасся в матче с Парагваем
00:00 Футбол Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате Европы
23:50 Футбол Источник: «ПСЖ» согласился на уход Неймара
23:44 Легкая атлетика Видео дня: Шубенков упал на финише забега на этапе «Бриллиантовой лиги»
23:37 Футбол Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»
23:24 Футбол Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд 73-летней давности
23:12 Футбол Рахимов поддержал расширение РПЛ
23:01 Футбол Франк Рибери: Хочу играть на высоком уровне еще два года
22:50 Легкая атлетика Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги»
22:42 Футбол «Манчестер Сити» готов купить Фелиша и отдать его «Бенфике» в аренду
22:36 Легкая атлетика Иванюк и Сидорова – призеры этапа «Бриллиантовой лиги»
22:28 ММА Фергюсон встретится с победителем боя Нурмагомедов – Порье
22:13 Футбол Иванович вошел в символическую сборную молодежных чемпионатов мира
21:59 Футбол Появились фото стадиона «Спартак» после концерта «Ленинграда»
21:47 Плавание Ефимова победила на третьем этапе Mare Nostrum
21:38 Футбол Польша обыграла Бельгию в первом матче молодежного ЧЕ. Шимански забил мяч
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика