Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки Азиатская сборная отыгралась со счета 0:2.

Сборные Парагвая и Катара завершили вничью (2:2) матч первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

На четвертой минуте форвард Оскар Кардосо открыл счет с пенальти, а на 56-й – Дерлис Гонсалес удвоил преимущество Парагвая, однако южноамериканцам не удалось удержать победу. Альмоэз Али и Буалем Хухи забили два гола и свели матч к ничьей.

Теперь Парагвай и Катар делят второе-третье места в группе B, где лидирует Колумбия, победившая накануне Аргентину (2:0).

Во втором туре в ночь на 20 июня Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катар – с Колумбией.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Кубок Америки

Групповой этап

Группа B

1-й тур

Парагвай – Катар – 2:2 (1:0)

Голы: Кардосо, 4, с пенальти. Гонсалес, 56 – Али, 68. Хухи, 77.

Турнирное положение: 1. Колумбия – 3 очка. 2. Парагвай – 1. 3. Катар – 1. 4. Аргентина – 0.