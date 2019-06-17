Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

Сборные Парагвая и Катара завершили вничью (2:2) матч первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
На четвертой минуте форвард Оскар Кардосо открыл счет с пенальти, а на 56-й – Дерлис Гонсалес удвоил преимущество Парагвая, однако южноамериканцам не удалось удержать победу. Альмоэз Али и Буалем Хухи забили два гола и свели матч к ничьей.
Теперь Парагвай и Катар делят второе-третье места в группе B, где лидирует Колумбия, победившая накануне Аргентину (2:0).
Во втором туре в ночь на 20 июня Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катар – с Колумбией.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа B
1-й тур
Парагвай – Катар – 2:2 (1:0)
Голы: Кардосо, 4, с пенальти. Гонсалес, 56 – Али, 68. Хухи, 77.
Турнирное положение: 1. Колумбия – 3 очка. 2. Парагвай – 1. 3. Катар – 1. 4. Аргентина – 0.
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