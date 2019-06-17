Антон Миранчук: Сезон для «Локомотива» считаю успешным - Советский спорт
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17 июня 2019 08:09Футбол

Антон Миранчук: Сезон для «Локомотива» считаю успешным

Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью «Советскому спорту» подвёл итоги клубного сезона.

«Задача была попасть в Лигу чемпионов, - сказал Миранчук. - И этой цели мы достигли. Хотя, начинался чемпионат хуже некуда. То, что после этого мы поднялись на второе место и сохранили его в итоговой таблице - здорово. Это результат командной работы. Плюс мы еще и Кубок России выиграли. Поэтому сезон считаю успешным для «Локомотива».

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