Коста-Рика крупно победила Никарагуа на Кубке КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рико нанесла крупное поражение Никарагуа (4:0) в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ на Национальном стадионе Коста-Рики в Сан-Хосе.
Голы забили Брайан Овьедо, Сельсо Борхес, Элиас Агиляр и Аллан Крус.
В другом матче группы B сборная Гаити благодаря дублю Францди Пьерро одержала волевую победу над Бермудскими островами (2:1).
Во втором туре в ночь на 21 июня Никарагуа сыграет с Гаити, а Коста-Рика – с Бермудскими островами. Оба матч пройдут в Фриско из американского штата Техас.
Сан-Хосе (Коста-Рика)
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа B
1-й тур
Гаити – Бермудские острова – 2:1 (0:1)
Голы: Пьерро, 54, 66 – Леверок, 45+2.
Коста-Рика – Никарагуа – 4:0 (3:0)
Голы: Овьедо, 7. Борхес, 19. Агиляр, 45+1. Крус, 75.
Турнирное положение: 1. Коста-Рика – 3 очка. 2. Гаити – 3. 3. Бермудские острова – 0. 4. Никарагуа – 0.
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