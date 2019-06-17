Коста-Рика крупно победила Никарагуа на Кубке КОНКАКАФ - Советский спорт
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17 июня 2019 09:16ФутболЛипкин Антон

Коста-Рика крупно победила Никарагуа на Кубке КОНКАКАФ

В другом матче сборная Гаити обыграла Бермудские острова.

Сборная Коста-Рико нанесла крупное поражение Никарагуа (4:0) в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ на Национальном стадионе Коста-Рики в Сан-Хосе.

Голы забили Брайан Овьедо, Сельсо Борхес, Элиас Агиляр и Аллан Крус.

В другом матче группы B сборная Гаити благодаря дублю Францди Пьерро одержала волевую победу над Бермудскими островами (2:1).

Во втором туре в ночь на 21 июня Никарагуа сыграет с Гаити, а Коста-Рика – с Бермудскими островами. Оба матч пройдут в Фриско из американского штата Техас.

Сан-Хосе (Коста-Рика)
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа B
1-й тур

Гаити – Бермудские острова – 2:1 (0:1)
Голы: Пьерро, 54, 66 – Леверок, 45+2.

Коста-Рика – Никарагуа – 4:0 (3:0)
Голы: Овьедо, 7. Борхес, 19. Агиляр, 45+1. Крус, 75.

Турнирное положение: 1. Коста-Рика – 3 очка. 2. Гаити – 3. 3. Бермудские острова – 0. 4. Никарагуа – 0.

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