«Манчестер Юнайтед» может приобрести Коутиньо или Ракитича на замену Погба

«Манчестер Юнайтед» начал рассматривать варианты на замену полузащитника Поля Погба, который накануне намекнул на уход из клуба.
По информации El Mundo Deportivo, манкунианцы могут приобрести одного из двух полузащитников «Барселоны» – Филиппе Коутиньо или Ивана Ракитича.
За полтора года в Каталонии 27-летний бразилец, перешедший из «Ливерпуля», так и не смог обрести себя. В завершившемся сезоне Коутиньо забил 11 голов в 54 матчах. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать полузащитника нынешним летом.
Не исключено, что чемпионов Испании покинет и 31-летний хорват. Контракт Ракитича с клубом рассчитан до 2021 года, и пока стороны не начинали переговоры о его продлении.
Напомним, накануне 26-летний Погба заявил, что думает о том, чтобы принять новый вызов в карьере. Француз провел в «Манчестер Юнайтед» три сезона и теперь может вернуться в «Ювентус» или перейти в «Реал».
Добавим, что в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге Европы.
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