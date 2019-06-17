«Манчестер Юнайтед» может приобрести Коутиньо или Ракитича на замену Погба Француз может вернуться в «Ювентус» или перейти в «Реал».

«Манчестер Юнайтед» начал рассматривать варианты на замену полузащитника Поля Погба, который накануне намекнул на уход из клуба.

По информации El Mundo Deportivo, манкунианцы могут приобрести одного из двух полузащитников «Барселоны» – Филиппе Коутиньо или Ивана Ракитича.

За полтора года в Каталонии 27-летний бразилец, перешедший из «Ливерпуля», так и не смог обрести себя. В завершившемся сезоне Коутиньо забил 11 голов в 54 матчах. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать полузащитника нынешним летом.

Не исключено, что чемпионов Испании покинет и 31-летний хорват. Контракт Ракитича с клубом рассчитан до 2021 года, и пока стороны не начинали переговоры о его продлении.

Напомним, накануне 26-летний Погба заявил, что думает о том, чтобы принять новый вызов в карьере. Француз провел в «Манчестер Юнайтед» три сезона и теперь может вернуться в «Ювентус» или перейти в «Реал».

Добавим, что в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге Европы.