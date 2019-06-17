Гендиректор «Сибири»: История клуба закончена - Советский спорт
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17 июня 2019 12:53ФутболЛипкин Антон

Гендиректор «Сибири»: История клуба закончена

В Новосибирске создали новый клуб, не имеющий никакого отношения к «Сибири».

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский заявил, что новый клуб «Новосибирск» не будет иметь никакого отношения к «Сибири».

«В Новосибирске создан новый футбольный клуб, история «Сибири» закончена, – приводит «Чемпионат.com» слова Кричевского. – Клуб больше не будет существовать.

Руководство у команды будет новое, и наш клуб не будет иметь к нему никакого отношения».

Напомним, что в прошлом сезоне «Сибирь» заняла 18-е место в ФНЛ и вылетела в ПФЛ.

10 июня стало известно о том, что из-за неэффективного управления руководства «Сибири» правительство Новосибирской области приняло решение о создании нового футбольного клуба.

Сотрудники «Сибири» написали письмо на имя президента РФС Александра Дюкова о том, что их не стали приглашать в новый клуб.

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