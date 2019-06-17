Источник: Агент Неймара провел переговоры с «Барселоной» и «Реалом»

Форвард «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в чемпионат Испании.
Согласно источнику, футбольный агент Пини Захиви, который близок к игроку, провел переговоры с «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Ранее сообщалось, что лидер каталонского клуба Лионель Месси попросил руководство вернуть бразильца.
Напомним, он покинул «Камп Ноу» 2017 году за 222 млн евро.
В минувшем сезоне нападающий отыграл 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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