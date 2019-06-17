СМИ: «Реал» планирует закрыть сделку по трансферу Погба до 1 июля Об этом сообщает Marca.

Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Согласно источнику, испанский клуб рассчитывает договориться о его переходе до 1 июля.

Отмечается, что именно в этот день «сливочные» начинают предсезонную подготовку. Клуб не хочет доставлять проблемы тренерскому штабу, поэтому не намерен затягивать вопрос с этим трансфером.

Ранее 26-летний чемпион мира намекнул журналистам о желании покинуть англичан этим летом.

В минувшем сезоне Погба отыграл 35 матчей в рамках АПЛ, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.