СМИ: «Реал» планирует закрыть сделку по трансферу Погба до 1 июля - Советский спорт
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17 июня 2019 13:16ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Реал» планирует закрыть сделку по трансферу Погба до 1 июля

Об этом сообщает Marca.

Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Согласно источнику, испанский клуб рассчитывает договориться о его переходе до 1 июля.

Отмечается, что именно в этот день «сливочные» начинают предсезонную подготовку. Клуб не хочет доставлять проблемы тренерскому штабу, поэтому не намерен затягивать вопрос с этим трансфером.

Ранее 26-летний чемпион мира намекнул журналистам о желании покинуть англичан этим летом.

В минувшем сезоне Погба отыграл 35 матчей в рамках АПЛ, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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