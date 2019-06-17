СМИ: «Реал» планирует закрыть сделку по трансферу Погба до 1 июля

Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Согласно источнику, испанский клуб рассчитывает договориться о его переходе до 1 июля.
Отмечается, что именно в этот день «сливочные» начинают предсезонную подготовку. Клуб не хочет доставлять проблемы тренерскому штабу, поэтому не намерен затягивать вопрос с этим трансфером.
Ранее 26-летний чемпион мира намекнул журналистам о желании покинуть англичан этим летом.
В минувшем сезоне Погба отыграл 35 матчей в рамках АПЛ, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
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