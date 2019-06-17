Во Франции сообщили, что Айртон может перейти в «Лион»

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».
Согласно источнику, представитель лиги 1 рассматривает игрока в качестве замены Ферлану Менди, который ранее перебрался в мадридский «Реал».
Отмечается, что в списке «ткачей» также числятся Юссуфа Коне («Лилль»), Филипе Луиса («Атлетико») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).
Напомним, 21-летний Айртон стал игроком «Спартака» в январе 2019 года.
В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 14 матчей и отдал 3 результативные передачи.
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