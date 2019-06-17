Себальос заявил Зидану, что не собирается выступать под его руководством

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил полузащитнику Дани Себальосу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
Согласно источнику, в ответ испанский футболист сообщил специалисту, что не хочет играть под его руководством.
Ранее сообщалось, 22-летний игрок не собирается покидать «Сантьяго Бернабеу» этим летом. По информации СМИ, им активно интересуется «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Себальос провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
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