«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере французского полузащитника Поля Погба.
Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение «сливочных».
По слухам, на 26-летнего футболиста также претендует туринский «Ювентус», однако, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер не хочет опускать Погба и считает его ключевым игроком команды.
В минувшем сезоне полузащитник отыграл 35 матчей в рамках АПЛ, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
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