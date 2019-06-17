«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро - Советский спорт
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17 июня 2019 15:17ФутболГичунцев Артур

«Реал» не собирается платить за Погба больше 120 млн евро

Ранее игрок заявил журналистам, что хочет покинуть англичан этим летом.

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере французского полузащитника Поля Погба.

Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за игрока 120 млн евро. Отмечается, что окончательное предложение «сливочных».

По слухам, на 26-летнего футболиста также претендует туринский «Ювентус», однако, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер не хочет опускать Погба и считает его ключевым игроком команды.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 35 матчей в рамках АПЛ, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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