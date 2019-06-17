Тотти покинул «Рому» из-за конфликта с руководством По окончании карьеры в 2017 году он занял должность директора клуба.

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил о своем уходе из клуба. Чемпион мира в составе сборной Италии собрал специальную пресс-конференцию, где сообщил о своем решении.

42-летний функционер покинул расположение «волков» из-за конфликта с руководством.

Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в «Роме». Он считает, что боссы «волков» не доверяют ему решение серьезных задач.

Напомним, Тотти начал выступление за первую команду клуба в 1992 году. Он помог ей выиграть чемпионат Италии, а также два Кубка и два Суперкубка страны.

За 25 лет итальянец провел 785 матчей, забил 387 голов и отдал 129 голевых передач.