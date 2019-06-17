«Атлетико» близок к трансферу Фелиша за 120 млн евро

Мадридский «Атлетико» нашел замену Антуану Гризманну в чемпионате Португалии.
Согласно источнику, в ближайшее время состав команды пополнит 19-летний форвард «Бенфики» Жоау Фелиш.
Отмечается, что его переход обойдется испанцам в 120 млн евро. При этом агент игрока, Жорже Мендеш, получит 30% от этой сделки (36 млн евро).
Ранее стало известно, что «Атлетико» этим летом покинет французский форвард Антуан Гризманн. В эти дни чемпион мира ведет переговоры с другими клубами.
Что касается Фелиша, то он в минувшем сезоне отыграл 43 матча, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.
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