«Атлетико» близок к трансферу Фелиша за 120 млн евро - Советский спорт
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17 июня 2019 17:01ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» близок к трансферу Фелиша за 120 млн евро

Об этом сообщает Twitter издания El Chiringuito.

Мадридский «Атлетико» нашел замену Антуану Гризманну в чемпионате Португалии.

Согласно источнику, в ближайшее время состав команды пополнит 19-летний форвард «Бенфики» Жоау Фелиш.

Отмечается, что его переход обойдется испанцам в 120 млн евро. При этом агент игрока, Жорже Мендеш, получит 30% от этой сделки (36 млн евро).

Ранее стало известно, что «Атлетико» этим летом покинет французский форвард Антуан Гризманн. В эти дни чемпион мира ведет переговоры с другими клубами.

Что касается Фелиша, то он в минувшем сезоне отыграл 43 матча, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

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