Президент «ПСЖ»: Никто не заставлял Неймара подписывать контракт - Советский спорт
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17 июня 2019 18:19ФутболГичунцев Артур

Президент «ПСЖ»: Никто не заставлял Неймара подписывать контракт

Бразилец перебрался во Францию летом 2017 года из «Барселоны». Сумма сделки составила 222 млн евро.

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи дал комментарий в связи с последними событиями вокруг нападающего сборной Бразилии Неймара.

Ранее сообщалось, что он хочет покинуть команду и вернуться в «Барселону». При этом его агент встречался с представителями мадридского «Реала».

«Никто не заставлял его подписывать контракт. Он сделал это сознательно», – приводит слова функционера France Football.

По слухам, Неймар несчастлив во Франции. Он считает, что не сможет выиграть Лигу чемпионов с этой командой, а также недоволен отношением со стороны руководства.

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