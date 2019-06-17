Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Известный шведский полузащитник Фредди Юнгберг стал помощником главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, сообщает официальный сайт лондонцев. Ранее Юнгберг работал главным тренером молодежной команды «канониров». Трудовую деятельность 42-летний специалист начнет 1 июля.
Юнгберг выступал за «Арсенал» на протяжении десяти сезонов. На его счету 72 мяча в 325 играх. Он – двукратный чемпион Англии и трехкратный обладатель Кубка страны.
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