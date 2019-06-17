Коутиньо не станет подписывать контракт с «МЮ» из уважения к «Ливерпулю» - Советский спорт
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17 июня 2019 18:44ФутболГичунцев Артур

Коутиньо не станет подписывать контракт с «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»

Об этом сообщает Sky Sports.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо ведет переговоры о смене клубной прописки.

Согласно источнику, игрок получил предложение от «Манчестер Юнайтед», но решил отказаться от этого варианта из уважения к «Ливерпулю», за который он выступал с 2013 по 2018 год.

Отмечается, что «красные дьяволы» рассматривают его в качестве замены Полю Погба.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист интересен «ПСЖ».

В минувшем сезоне 26-летний хавбек отыграл за «Барселону» 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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