Коутиньо не станет подписывать контракт с «МЮ» из уважения к «Ливерпулю» Об этом сообщает Sky Sports.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо ведет переговоры о смене клубной прописки.

Согласно источнику, игрок получил предложение от «Манчестер Юнайтед», но решил отказаться от этого варианта из уважения к «Ливерпулю», за который он выступал с 2013 по 2018 год.

Отмечается, что «красные дьяволы» рассматривают его в качестве замены Полю Погба.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист интересен «ПСЖ».

В минувшем сезоне 26-летний хавбек отыграл за «Барселону» 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.