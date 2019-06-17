«Манчестер Сити» вернет защитника за шесть миллионов евро

Защитник ПСВ Анхелиньо перейдет в «Манчестер Сити», утверждает Independent. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро.
22-летний испанец принадлежал «горожанам» с 2014 по 2018 год, но играл за другие клубы на правах аренды. Год назад его приобрел ПСВ, но за англичанами осталось право выкупа.
Анхелиньо выступает на позиции левого защитника. В минувшем сезоне на счету футболиста один гол и 12 передач в 43 играх за ПСВ во всех турнирах.
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