«Манчестер Сити» вернет защитника за шесть миллионов евро - Советский спорт
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17 июня 2019 19:46ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» вернет защитника за шесть миллионов евро

«Ман Сити» передумал.

Защитник ПСВ Анхелиньо перейдет в «Манчестер Сити», утверждает Independent. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро.

22-летний испанец принадлежал «горожанам» с 2014 по 2018 год, но играл за другие клубы на правах аренды. Год назад его приобрел ПСВ, но за англичанами осталось право выкупа.

Анхелиньо выступает на позиции левого защитника. В минувшем сезоне на счету футболиста один гол и 12 передач в 43 играх за ПСВ во всех турнирах.

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