Маурицио Сарри: Уверен, что добьюсь успеха с Погба - Советский спорт
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17 июня 2019 19:51ФутболГичунцев Артур

Маурицио Сарри: Уверен, что добьюсь успеха с Погба

Ранее сообщалось, что чемпион Италии хочет вернуть француза, который выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Я добился успеха с Азаром. Уверен, что сделаю то же самое с таким феноменом, как Погба», – цитирует специалиста Calciomercato.

Ранее хавбек заявил о желании покинуть англичан этим летом.

По слухам, на него также претендует мадридский «Реал», который готов заплатить «МЮ» 120 млн евро.

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