Маурицио Сарри: Уверен, что добьюсь успеха с Погба

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Я добился успеха с Азаром. Уверен, что сделаю то же самое с таким феноменом, как Погба», – цитирует специалиста Calciomercato.
Ранее хавбек заявил о желании покинуть англичан этим летом.
По слухам, на него также претендует мадридский «Реал», который готов заплатить «МЮ» 120 млн евро.
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