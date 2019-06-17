Нападающий Павел Долгов находится на просмотре в «Рубине», сообщает пресс-служба казанцев.
Минувший сезон воспитанник «Зенита» Долгов провел в «Анжи». На его счету три мяча в 24 матчах за махачкалинцев во всех турнирах.
Футболист дебютировал в премьер-лиге 1 августа 2015 года в матче «Зенит» – «Терек» (3:0).
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