Долгов находится на просмотре в «Рубине» 22-летний воспитанник «Зенита» ищет новый клуб.

Нападающий Павел Долгов находится на просмотре в «Рубине», сообщает пресс-служба казанцев.

Минувший сезон воспитанник «Зенита» Долгов провел в «Анжи». На его счету три мяча в 24 матчах за махачкалинцев во всех турнирах.

Футболист дебютировал в премьер-лиге 1 августа 2015 года в матче «Зенит» – «Терек» (3:0).