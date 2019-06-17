Лунин будет вторым вратарем «Реала» - Советский спорт
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17 июня 2019 22:41ФутболКоноплев Александр

Лунин будет вторым вратарем «Реала»

Карьера украинца развивается стремительно.

Чемпион мира среди молодежи украинец Андрей Лунин будет дублером Тибо Куртуа в мадридском «Реале», сообщает Goal.

Голкиперы Кейлор Навас и Лука Зидан покинут клуб. Третьим голкипером «бланкос» будет игрок из молодежной системы.

В минувшем сезоне 20-летний Лунин, будучи в аренде, провел семь матчей за «Леганес» в чемпионате и Кубке Испании. На его счету три «сухаря».

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