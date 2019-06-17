Виллаш-Боаш намерен приобрести Рондона - Советский спорт
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17 июня 2019 22:52ФутболКоноплев Александр

Виллаш-Боаш намерен приобрести Рондона

Рондон может перейти в «Марсель».

Новый главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш требует у руководства подписания Хосе Саломона Рондона, информирует La Provence.

Контракт форварда с «Вест Бромвичем» истекает 30 июня 2019 года, поэтому «Марселю» он может достаться бесплатно.

Виллаш-Боаш и Рондон знакомы по совместной работе в «Зените».

В минувшем сезоне 29-летний колумбиец забил 12 мячей и сделал семь голевых передач в 33 играх за «Вест Бромвич» во всех турнирах.

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