Виллаш-Боаш намерен приобрести Рондона

Новый главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш требует у руководства подписания Хосе Саломона Рондона, информирует La Provence.
Контракт форварда с «Вест Бромвичем» истекает 30 июня 2019 года, поэтому «Марселю» он может достаться бесплатно.
Виллаш-Боаш и Рондон знакомы по совместной работе в «Зените».
В минувшем сезоне 29-летний колумбиец забил 12 мячей и сделал семь голевых передач в 33 играх за «Вест Бромвич» во всех турнирах.
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