«Спартак» представил нового директора по связям с общественностью

Бывший журналист «Советского спорта» Антон Лисин стал директором департамента по связям с общественностью «Спартака». Он начал работу с 17 июня.
С 2012 по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018», а потом перешел на аналогичную должность в оргкомитете Евро-2020.
Предыдущим директором департамента был еще один экс-работник «Советского спорта» Леонид Трахтенберг.
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