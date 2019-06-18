«Барселона» готова вернуть Неймара после извинений - Советский спорт
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18 июня 2019 00:07ФутболКоноплев Александр

«Барселона» готова вернуть Неймара после извинений

Неймар ушел со скандалом.

«Барселона» готова вернуть нападающего Неймара, если он принесет публичные извинения, сообщает El Chiringuito.

В 2017 году Неймар выкупил свой трансфер у «Барселоны» за 222 миллиона евро, получив эти деньги от катарского фонда, связанного с владельцами «ПСЖ». При этом футболист требовал от каталонцев улучшения условия личного контракта.

Теперь сине-гранатовые ждут от 27-летнего бразильца извинений.

Неймар решил покинуть «ПСЖ», получив от руководства парижан разрешение на поиски нового клуба.

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