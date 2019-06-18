«Барселона» готова вернуть Неймара после извинений

«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен Ярославлю Свитов будет заниматься воспитанием молодежи.

Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против Колумбии Команда двух Лионелей – Месси и нового главного тренера Скалони – стартовала на 46-м Кубке Америки с поражения от колумбийцев

Златко Далич: Сборная России нас шокировала Год назад в эти дни в России проходил чемпионат мира. Главный тренер сборной Хорватии написал книгу о турнире, на котором его команда сенсационного дошла до финала. Презентация русской версии состоялась в Москве.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ» Во вторник, 18 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса» Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!

Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных жен Главный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.

Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия Славина В НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.

Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-офф Сегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.