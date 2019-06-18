Мхитарян сыграл свадьбу в монастыре - Советский спорт
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18 июня 2019 00:13ФутболКоноплев Александр

Мхитарян сыграл свадьбу в монастыре

Все произошло в Италии.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян женился.

Футболист обменялся кольцами с Бетти Варданян. Церемония прошла в армянском монастыре близ Венеции.

«Будь моей навсегда», – написал хавбек в своем инстаграме.

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Marry me and stay with me forever❤️ #Betty&Henrikh #Wedding #Love

Публикация от Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan)

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Henrikh&Betty congrats 😍💋💫💫💫✨✨✨✨✨✨ @micki_taryan #bettyvardanyan #henrikhbettywedding

Публикация от Luxury People Luxury Life (@stylebybrazilia)

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