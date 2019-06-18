Мхитарян сыграл свадьбу в монастыре

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян женился.
Футболист обменялся кольцами с Бетти Варданян. Церемония прошла в армянском монастыре близ Венеции.
«Будь моей навсегда», – написал хавбек в своем инстаграме.
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