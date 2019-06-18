Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе

Сборная Германии обыграла Данию в матче первого тура молодежного чемпионата Европы. Счет – 3:1.
На счету нападающего «Аугсбурга» Марко Рихтера два забитых мяча и голевая передача.
Защитник сборной Германии с российскими корнями Эдуард Левин остался в запасе.
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