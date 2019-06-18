Нойштедтер может перейти в «Бешикташ» Нойштедтер может стать 43-м.

Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер может перейти в другой стамбульский клуб – «Бешикташ». Об этом сообщил сам футболист, сославшись на хорошие отношения с новым главным тренером «Бешикташа» Абдуллой Авчи.

– Авчи хотел, чтобы я перешел в «Истанбул Башакшекир». Сейчас он возглавил «Бешикташ», и я, скорее всего, перейду именно туда. В ближайшие дни будет решено, сменю я команду или нет. Поэтому я пока не тороплюсь к переезду из Стамбула. Я отложил все предложения из России и Германии, – приводит слова россиянина Fanatik.

В нынешнем сезоне на счету Нойштедтера два мяча в 31 матче за «Фенер». Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года.

«Фенербахче» и «Бешикташ» – принципиальные соперники. За оба клуба выступали 42 человека. Среди них только один иностранец – сенегалец Мамаду Ньянг.