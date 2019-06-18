Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Сборная Чили одержала уверенную победу над командой Японии со счетом 4:0.
Забитыми мячами отметились Эдуардо Варгас, оформивший дубль, а также Алексис Санчес и Эрик Пульгар.
В следующем туре сборная Чили сыграет с Эквадором, этот матч пройдет в ночь на 22 июня. Япония в ночь на 21 июня встретится с командой Уругвая.
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