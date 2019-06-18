«Манчестер Юнайтед» предлагает новый контракт Погба

По информации Daily Mail, «МЮ» хочет любой ценой удержать 26-летнего футболиста от перехода в другой клуб.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба особенно заинтересованы мадридский «Реал» и «Ювентус». Ранее француз уже защищал цвета туринского клуба.
Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В сезоне-2018/19 он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
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