Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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18 июня 2019 10:13ФутболСпирин Дмитрий

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Вингер Маркус Рэшфорд согласовал условия нового контракта с «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Times.

Действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.

Сроки нового контракта не называются, как и то, сколько по нему будет зарабатывать Рэшфорд, однако ранее сообщалось о том, что игрок требует зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» 13 голов во всех турнирах.

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