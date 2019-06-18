Рейнальдо Руэда: Санчес находится в хорошей форме после травмы

«Санчес на правильном пути. Мы хотели его оставить в запасе для следующих игр, но он в хорошей форме после травмы. В нашей сборной опытные игроки, они знают друг друга очень хорошо. Действующие чемпионы обычно плохо начинают турнир, но мы упорно работали, чтобы избежать подобной ошибки», - заявил Руэда.
Напомним, сборная Чили начала Кубок Америки-2019 с победы над командой Японии (4:0). Один из голов - на счету Санчеса.
22 июня во втором туре чилийцы сыграют с командой Эквадора.
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