Сарри назвал имена футболистов, которых он хотел бы приобрести в «Ювентус»

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с трансферными целями на следующий сезон.
По информации спортивного журналиста SportItalia Альфредо Педулы, руководство «Ювентуса» должно договориться о трансферах форварда «Интера» Мауро Икарди и защитника «ПСЖ» Маркиньоса.
Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, так как хотел бы видеть в своей команде Ромелу Лукаку. «Ювентус» является приоритетным вариантом для аргентинского форварда.
Маркиньос сможет перейти в «Ювентус» в случае успешных переговоров «ПСЖ» и «Аякса» по переходу Маттейса де Лигта.
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