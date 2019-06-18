Сарри назвал имена футболистов, которых он хотел бы приобрести в «Ювентус» - Советский спорт
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18 июня 2019 11:20ФутболСметанникова Дарья

Сарри назвал имена футболистов, которых он хотел бы приобрести в «Ювентус»

«Ювентус» подписал контракт с Маурицио Сарри на три года.

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с трансферными целями на следующий сезон.

По информации спортивного журналиста SportItalia Альфредо Педулы, руководство «Ювентуса» должно договориться о трансферах форварда «Интера» Мауро Икарди и защитника «ПСЖ» Маркиньоса.

Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, так как хотел бы видеть в своей команде Ромелу Лукаку. «Ювентус» является приоритетным вариантом для аргентинского форварда.

Маркиньос сможет перейти в «Ювентус» в случае успешных переговоров «ПСЖ» и «Аякса» по переходу Маттейса де Лигта.

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