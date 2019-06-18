Банега близок к переходу в «Галатасарай» - Советский спорт
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18 июня 2019 13:22ФутболСпирин Дмитрий

Банега близок к переходу в «Галатасарай»

Аргентинский полузащитник «Севильи» Эвер Банега может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Сообщается, что 30-летний футболист подпишет контракт с «Галатасараем» на три сезона.

А сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 аргентинец провел 51 матч за «Севилью» во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 11 результативных передач.

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