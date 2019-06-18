Банега близок к переходу в «Галатасарай»

Сообщается, что 30-летний футболист подпишет контракт с «Галатасараем» на три сезона.
А сумма трансфера составит 5 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 аргентинец провел 51 матч за «Севилью» во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 11 результативных передач.
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