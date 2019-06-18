Китайский клуб предложил контракт Бенитесу

По информации британского таблоида The Sun, клуб «Далянь Ифан» предложил 59-летнему специалисту контракт с годовой зарплатой 13,5 миллиона евро.
Если Бенитес примет это предложение, он станет самым высокооплачиваемым тренером в Китае.
Испанский специалист пока не договорился с «Ньюкаслом» о продлении контракта, истекающего нынешним летом.
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