Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом» - Советский спорт
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18 июня 2019 14:07ФутболСметанникова Дарья

Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

Центральный защитник Максим Беляев подписал контракт с тульским «Арсеналом» на два года.

27-летний футболист дебютировал в «Арсенале» весной 2016 года. Вместе с тульской командой Беляев вернулся в российскую премьер-лигу.

На счету Беляева в общей сложности 106 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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