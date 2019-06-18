СМИ: В ближайшие часы «Порту» закроет сделку по Зе Луишу

Как сообщает A Bola, в ближайшее время «Порту» закроет сделку по форварду «Спартака» Зе Луишу.
28-летний кабовердец подпишет контракт с «Порту» на четыре года с зарплатой в 1,5 млн евро в год.
На прошлой неделе красно-белые отказались продавать Зе Луиша за восемь миллионов евро. «Спартак» хотел бы получить за Зе Луиша 15 миллионов, однако не исключено, что стороны могут сойтись на десяти.
Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.
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